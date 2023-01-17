Назаров Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рождения24.07.1927
Дата смерти13.10.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927
Отец: Назаров Александр Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1951
Дочь: Смирнова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Назарова Анна Сергеевна
Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Анна Сергеевна
Смерть
13.10.1994
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область