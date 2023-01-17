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Назаров Фёдор Александрович

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Место рождения

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

24.07.1927

Дата смерти

13.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927

Отец: Назаров Александр Фёдорович

Мать: не указана

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.10.1951

Дочь: Смирнова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Назарова Анна Сергеевна

Крутая Гора, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анна Сергеевна

Смерть
13.10.1994
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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