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Шелест Каллиник Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шелест Иван Каллиникович

Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.

Сын: Шелест Леонтий Каллиникович

Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
1911
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.

Сын: Шелест Петр Калинникович

Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Дочь: Татьяна Каллиниковна

Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелест Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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