Шелест Каллиник Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.
Сын: Шелест Леонтий Каллиникович
Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Дочь: Татьяна Каллиниковна
Мать ребёнка: Шелест Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно