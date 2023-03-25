Шелест Леонтий Каллиникович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1911
Дата смерти12.06.1911
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911
Смерть
12.06.1911
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Похороны
14.06.1911
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Крещение
12.06.1911 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область