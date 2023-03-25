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Шелест Леонтий Каллиникович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1911

Дата смерти

12.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911

Отец: Шелест Каллиник Васильевич

Мать: Шелест Евдокия Григорьевна

Смерть
12.06.1911
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Похороны
14.06.1911
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ново-локтевская волость, посёлок Каменка
Крещение
12.06.1911 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область