Шелест Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Шелест Каллиник Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.
Сын: Шелест Леонтий Каллиникович
Отец ребёнка: Шелест Каллиник Васильевич
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Шелест Каллиник Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Дочь: Татьяна Каллиниковна
Отец ребёнка: Шелест Каллиник Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно