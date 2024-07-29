Снопок Василий Антонович
Место рожденияДубровка - Полоцкий район, Витебская область, Дубровна
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Снопок Антон Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снопок Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снопок Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно