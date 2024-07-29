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Снопок Василий Антонович

Место рождения

Дубровка - Полоцкий район, Витебская область, Дубровна

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Снопок Антон Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снопок Вера Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снопок Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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