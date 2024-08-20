Стрельцова Агафия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Стрельцов Евлампий Данилович
Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Черданцева (Стрельцова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович
Рождение ребёнка
12.11.1895
Сын: Стрельцов Иосиф Данилович
Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Стрельцов Пахом Данилович
Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Стрельцов Феоктист Данилович
Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович
Смерть
Неизвестно