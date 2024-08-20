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Стрельцова Агафия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Даниил Самсонович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Стрельцов Евлампий Данилович

Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Черданцева (Стрельцова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1895

Сын: Стрельцов Иосиф Данилович

Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Стрельцов Пахом Данилович

Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Стрельцов Феоктист Данилович

Отец ребёнка: Стрельцов Даниил Самсонович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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