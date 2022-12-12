Мамаева (Целищева) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Целищева) Анна Ефимовна

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Место рождения

д. Гарей

Дата рождения

1844

Дата смерти

29.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Целищев Ефим

Мать: не указана

д. Гарей
Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 25 лет зацм. Якова Коновалова1 брак невеста 17 лет прихода Орловской Троицкой церкви девица дер. Гарей крест. Евфима Целищева дочь поруч. по женех займ. Яко... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Мамаев Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.1868 ст.

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Рождение ребёнка
12.03.1882

Сын: Мамаев Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Рождение ребёнка
08.04.1884

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.05.1886

Сын: Мамаев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1888

Дочь: Мамаева Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.11.1888
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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