Мамаева (Целищева) Анна Ефимовна
Место рожденияд. Гарей
Дата рождения1844
Дата смерти29.11.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Целищев Ефим
Мать: не указана
д. Гарей
Бракосочетание
31.01.1865
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 25 лет зацм. Якова Коновалова1 брак невеста 17 лет прихода Орловской Троицкой церкви девица дер. Гарей крест. Евфима Целищева дочь поруч. по женех займ. Яко... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Рождение ребёнка
08.09.1868 ст.
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Рождение ребёнка
12.03.1882
Сын: Мамаев Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Рождение ребёнка
08.04.1884
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Рождение ребёнка
25.05.1886
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Рождение ребёнка
28.11.1888
Дочь: Мамаева Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Мамаев Егор Лаврентивич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.11.1888