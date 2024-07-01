Чавус Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чавус Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чавус (Комарова) Инна Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.?

Сын: Чавус Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Чавус (Комарова) Инна Ивановна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1979

Дочь: Артамонова (Чавус) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Чавус (Комарова) Инна Ивановна

Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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