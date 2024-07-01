Чавус Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.?
Сын: Чавус Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Чавус (Комарова) Инна Ивановна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1979
Дочь: Артамонова (Чавус) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Чавус (Комарова) Инна Ивановна
Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно