Чавус (Комарова) Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чавус (Комарова) Инна Ивановна

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Место рождения

Васильевка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Иван Семенович

Мать: Комарова (Сафронова) Вера Егоровна

Васильевка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чавус Владимир

Рождение ребёнка
09.10.?

Сын: Чавус Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Чавус Владимир

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1979

Дочь: Артамонова (Чавус) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Чавус Владимир

Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

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