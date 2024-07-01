Чавус (Комарова) Инна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чавус Владимир
Рождение ребёнка
09.10.?
Сын: Чавус Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Чавус Владимир
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1979
Дочь: Артамонова (Чавус) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Чавус Владимир
Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область