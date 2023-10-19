княгиня Куракина (княжна Голицына) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Куракина (княжна Голицына) Елизавета Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

10.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Golitzyn Boris Andreevich

Мать: Голицына Анна Александровна

Рождение ребёнка
04.05.1809

Сын: Князь Куракин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Князь Куракин Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Савинская Tatjana Borisovna

Отец ребёнка: Князь Куракин Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Князь Куракин Александр Борисович

Отец ребёнка: Князь Куракин Борис Алексеевич

Российская Империя
Смерть
10.09.1871
Похороны
13.09.1871
Москва, город федерального значения Москва
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