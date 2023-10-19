княгиня Куракина (княжна Голицына) Елизавета Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти10.09.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
04.05.1809
Сын: Князь Куракин Алексей Борисович
Отец ребёнка: Князь Куракин Борис Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Савинская Tatjana Borisovna
Отец ребёнка: Князь Куракин Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Князь Куракин Александр Борисович
Отец ребёнка: Князь Куракин Борис Алексеевич
Российская Империя
Смерть
10.09.1871
Похороны
13.09.1871
Москва, город федерального значения Москва