князь Куракин Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1784
Дата смерти02.10.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1809
Сын: Князь Куракин Алексей Борисович
Мать ребёнка: Княгиня Куракина Елизавета Борисовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Савинская Tatjana Borisovna
Мать ребёнка: Княгиня Куракина Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Князь Куракин Александр Борисович
Мать ребёнка: Княгиня Куракина Елизавета Борисовна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
камергер, сенатор с чином тайного советника
Смерть
02.10.1850
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine