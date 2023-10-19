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князь Куракин Борис Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1784

Дата смерти

02.10.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1809

Сын: Князь Куракин Алексей Борисович

Мать ребёнка: Княгиня Куракина Елизавета Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Савинская Tatjana Borisovna

Мать ребёнка: Княгиня Куракина Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Князь Куракин Александр Борисович

Мать ребёнка: Княгиня Куракина Елизавета Борисовна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
камергер, сенатор с чином тайного советника
Смерть
02.10.1850
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
Kharkiv, Kharkiv Oblast Ukraine
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