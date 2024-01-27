(Богданова Bogdanoff) Анна Anna Георгиевна George
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Богданов Bogdanoff Георгий George Никифорович Mekefer
Russia
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia