(Богданова Bogdanoff) Анна Anna Георгиевна George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова Bogdanoff) Анна Anna Георгиевна George

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Богданов Bogdanoff Георгий George Никифорович Mekefer

Мать: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim

Russia
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Смерть
Неизвестно
Russia
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