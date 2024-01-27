Богданов Bogdanoff Георгий George Никифорович Mekefer
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Богданов Bogdanoff Василий William George Mekefer
Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Анна Anna Георгиевна George
Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim
Russia
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Прасковья Prascovia George Mekefer
Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Богданов Bogdanoff Ivan George Mekefer
Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim
in Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia