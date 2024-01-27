Богданов Bogdanoff Георгий George Никифорович Mekefer — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Георгий George Никифорович Mekefer

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович

Мать: не указана

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Богданов Bogdanoff Василий William George Mekefer

Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Анна Anna Георгиевна George

Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim

Russia
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Прасковья Prascovia George Mekefer

Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Богданов Bogdanoff Ivan George Mekefer

Мать ребёнка: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim

in Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова(bogdanoff) Даня Hanya Трофимовна Trofim

Смерть
Неизвестно
Russia
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