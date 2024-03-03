Жорова Параскева Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1863 ст.
Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Горипова Улитта Сергеевна
Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич
Бракосочетание
До 1867
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.
Дочь: Кабанцева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич
Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.
Дочь: Соломония Сергеевна
Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич
Рождение ребёнка
27.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич
Рождение ребёнка
22.08.1880 ст.
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно