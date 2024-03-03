Жорова Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова Параскева Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1863 ст.

Сын: Жоров Корнилий Сергеевич

Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Горипова Улитта Сергеевна

Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
До 1867

Муж: Жоров Сергей Климентьевич

Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.

Дочь: Кабанцева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.

Дочь: Соломония Сергеевна

Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.08.1877 ст.

Сын: Жоров Моисей Сергеевич

Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
22.08.1880 ст.

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Жоров Сергей Климентьевич

Очкино, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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