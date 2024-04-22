Жоров Сергей Климентьевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1839 ст.
Дата смерти07.04.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1839 ст.
Крещение
07.10.1839 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне того же помещика Судиенка Ананий Нестеров Горовый, Анна Никитина Киселевская.
Рождение ребёнка
13.09.1863 ст.
Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Горипова Улитта Сергеевна
Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна
Бракосочетание
До 1867
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.
Дочь: Кабанцева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.
Дочь: Соломония Сергеевна
Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
27.08.1877 ст.
Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
22.08.1880 ст.
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна
Смерть
07.04.1882 ст.
Причина смерти: тифозная горячка.
Похороны
08.04.1882 ст.
Похоронен на общем кладбище.