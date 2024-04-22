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Жоров Сергей Климентьевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

07.10.1839 ст.

Дата смерти

07.04.1882 ст.

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
07.10.1839 ст.

Отец: Жоров Климентий Софоньевич

Мать: Жорова Сигклитикия Ивановна

Очкино, Сумська область
Крещение
07.10.1839 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне того же помещика Судиенка Ананий Нестеров Горовый, Анна Никитина Киселевская.
Рождение ребёнка
13.09.1863 ст.

Сын: Жоров Корнилий Сергеевич

Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Горипова Улитта Сергеевна

Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
До 1867

Жена: Жорова Параскева Емельяновна

Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.

Дочь: Кабанцева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.06.1874 ст.

Дочь: Соломония Сергеевна

Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.08.1877 ст.

Сын: Жоров Моисей Сергеевич

Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
22.08.1880 ст.

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Жорова Параскева Емельяновна

Очкино, Сумська область
Смерть
07.04.1882 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: тифозная горячка.
Похороны
08.04.1882 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на общем кладбище.
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