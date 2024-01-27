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Бибаева Агрофена

Место рождения

Россия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.
1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: 1-Й Супруг

Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бибаев Трофим Киреевич

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бибаев Василий Киреевич (Младший)

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-Й Супруг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Смерть
Неизвестно
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