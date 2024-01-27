Бибаева Агрофена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: 1-Й Супруг
Россия
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бибаев Василий Киреевич (Младший)
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1-Й Супруг
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно