Бибаев Трофим Киреевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Упоминание
1886
г. Тифлис
В 1886 году записано, что проживал в Тифлисе и перечислен во Владикавказ
Смерть
Неизвестно