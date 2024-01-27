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Бибаев Трофим Киреевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Мать: Бибаева Агрофена

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Упоминание
1886
г. Тифлис
В 1886 году записано, что проживал в Тифлисе и перечислен во Владикавказ
Смерть
Неизвестно
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