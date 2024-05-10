Лисина Евдокия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1905 ст.
Дочь: Лисина Надежда Феодорова
Отец ребёнка: Лисин Феодор Димитриев
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Лисин Феодор Димитриев
Смерть
Неизвестно