Лисина Евдокия Иоаннова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисина Евдокия Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисин Феодор Димитриев

Рождение ребёнка
17.10.1905 ст.

Дочь: Лисина Надежда Феодорова

Отец ребёнка: Лисин Феодор Димитриев

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.

Сын: Лисин Николай Феодоров

Отец ребёнка: Лисин Феодор Димитриев

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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