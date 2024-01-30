Осина Фекла Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1876
Отец ребёнка: Осин Василий Константинович
Рождение ребёнка
04.05.1884
Отец ребёнка: Осин Василий Константинович
Рождение ребёнка
28.08.1885
Дочь: Осина Васса Васильевна
Отец ребёнка: Осин Василий Константинович
Рождение ребёнка
03.08.1888
Отец ребёнка: Осин Василий Константинович
Рождение ребёнка
12.06.1891
Сын: Осин Зубаков Илья Васильевич
Отец ребёнка: Осин Василий Константинович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно