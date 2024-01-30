Осина Фекла Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсина Фекла Федотовна

Осина Фекла Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1876

Сын: Осин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Осин Василий Константинович

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Осин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Осин Василий Константинович

Рождение ребёнка
28.08.1885

Дочь: Осина Васса Васильевна

Отец ребёнка: Осин Василий Константинович

Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Осин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Осин Василий Константинович

Рождение ребёнка
12.06.1891

Сын: Осин Зубаков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Осин Василий Константинович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осин Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close