Долгова (Осипова) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.06.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934
Селения Резяпкино, Клявлинская область, Куйбышевская республика. Запись №47 сделана 29 июня 1934 года. Место регистрации Усаклинский с/с Дата выдачи повторного св.р 24 января 1953 года ШД №77147... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1967
Сын: Долгов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Долгов Николай Дмитриевич
Майское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
ЗАО «Майское» Пестравского района Самарской области (бывший совхоз «Майский»)
Смерть
Неизвестно