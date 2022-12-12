Долгова (Осипова) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Осипова) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Старое Резяпкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.06.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1934

Отец: Осипов Андрей Романович

Мать: Осипова Евдокия Васильевна

Старое Резяпкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Селения Резяпкино, Клявлинская область, Куйбышевская республика. Запись №47 сделана 29 июня 1934 года. Место регистрации Усаклинский с/с Дата выдачи повторного св.р 24 января 1953 года ШД №77147... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1967

Сын: Долгов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Долгов Николай Дмитриевич

Майское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
ЗАО «Майское» Пестравского района Самарской области (бывший совхоз «Майский»)
Смерть
Неизвестно
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