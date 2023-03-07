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Долгов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Ерилкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.09.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1938

Отец: Долгов Дмитрий Николаевич

Мать: Долгова Мария Егоровна

Ерилкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Место рождения: деревня Ерилкино Камышлинский район, Куйбышевская республика Запись №39 сделана 8 сентября 1938 года Место регистрации: Ерилкинский с/с, Камышлинского района, Куйбышевской области Д... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1967

Сын: Долгов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Долгова Клавдия Андреевна

Майское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
ЗАО «Майское» Пестравского района Самарской области (бывший совхоз «Майский»)
Смерть
Неизвестно
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