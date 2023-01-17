Долгова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1938
Сын: Долгов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Николаевич
Ерилкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Место рождения: деревня Ерилкино Камышлинский район, Куйбышевская республика Запись №39 сделана 8 сентября 1938 года Место регистрации: Ерилкинский с/с, Камышлинского района, Куйбышевской области Д... Показать все