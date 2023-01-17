Долгова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1938

Сын: Долгов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Долгов Дмитрий Николаевич

Ерилкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Место рождения: деревня Ерилкино Камышлинский район, Куйбышевская республика Запись №39 сделана 8 сентября 1938 года Место регистрации: Ерилкинский с/с, Камышлинского района, Куйбышевской области Д... Показать все
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