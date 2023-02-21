Осипов Андрей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Андрей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1934

Дочь: Долгова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Васильевна

Старое Резяпкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Селения Резяпкино, Клявлинская область, Куйбышевская республика. Запись №47 сделана 29 июня 1934 года. Место регистрации Усаклинский с/с Дата выдачи повторного св.р 24 января 1953 года ШД №77147... Показать все
Смерть
Неизвестно
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