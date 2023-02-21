Осипов Андрей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1934
Дочь: Долгова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Васильевна
Старое Резяпкино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Селения Резяпкино, Клявлинская область, Куйбышевская республика. Запись №47 сделана 29 июня 1934 года. Место регистрации Усаклинский с/с Дата выдачи повторного св.р 24 января 1953 года ШД №77147... Показать все
Смерть
Неизвестно