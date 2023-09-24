Малахова Ефимия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти04.07.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1852
Сын: Малахов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич
Рождение ребёнка
31.01.1854
Сын: Малахов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич
Рождение ребёнка
02.05.1856
Дочь: Игнатова (Игнатова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич
Рождение ребёнка
26.08.1857
Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич
Рождение ребёнка
08.06.1860
Сын: Малахов Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич
Рождение ребёнка
15.12.1862
Дочь: Малахова (Малахова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич
Рождение ребёнка
16.06.1864
Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич
Смерть
04.07.1869