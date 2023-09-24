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Малахова Ефимия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

04.07.1869

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Андрей Сысоевич

Рождение ребёнка
29.11.1852

Сын: Малахов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1854

Сын: Малахов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1856

Дочь: Игнатова (Игнатова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1857

Сын: Малахов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1860

Сын: Малахов Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1862

Дочь: Малахова (Малахова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1864

Сын: Малахов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Малахов Андрей Сысоевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
04.07.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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