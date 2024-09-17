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Мавра Михайловна (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

Между 1724 и 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1711 г.р.
Около 1712 г.р.
Около 1713 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 106 об лист. Деревня Острецево. Вдова Мавра Михайловна, 33 года, у неё дети Леонтий, 8 лет, Иван, 7 лет, Федор, 6 лет. 1719г
Смерть
Между 1724 и 1729
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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