Мавра Михайловна (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиМежду 1724 и 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: не указан
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 106 об лист. Деревня Острецево. Вдова Мавра Михайловна, 33 года, у неё дети Леонтий, 8 лет, Иван, 7 лет, Федор, 6 лет. 1719г
Смерть
Между 1724 и 1729