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Леонтий Иванович

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: Мавра Михайловна (Ивановна)

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 106 об лист. Деревня Острецево. Вдова Мавра Михайловна, 33 года, у неё дети Леонтий, 8 лет, Иван, 7 лет, Федор, 6 лет. 1719г
Рождение ребёнка
03.02.1739 ст.

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1739
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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