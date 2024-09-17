Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1739
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 106 об лист. Деревня Острецево. Вдова Мавра Михайловна, 33 года, у неё дети Леонтий, 8 лет, Иван, 7 лет, Федор, 6 лет. 1719г
Рождение ребёнка
03.02.1739 ст.
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1739