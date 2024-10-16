Ревенский Иосиф (Осип) Патрикеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ревенская Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Ревенская (Овчинникова) Аграфена (Агриппина) Исаевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ревинский (Ревенский) Василий Осипович
Мать ребёнка: Ревенская (Овчинникова) Аграфена (Агриппина) Исаевна
Рождение ребёнка
13.06.1917
Смерть
Неизвестно