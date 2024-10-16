Ревенский Иосиф (Осип) Патрикеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенский Иосиф (Осип) Патрикеевич

Место рождения

Новый Заган, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Заган, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ревенская Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Ревенская (Овчинникова) Аграфена (Агриппина) Исаевна

Новый Заган, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ревинский (Ревенский) Василий Осипович

Мать ребёнка: Ревенская (Овчинникова) Аграфена (Агриппина) Исаевна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Ревенский Леонтий Иосифович

Мать ребёнка: Ревенская (Овчинникова) Аграфена (Агриппина) Исаевна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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