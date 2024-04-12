Масленикова Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти26.12.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Маслеников Петр Стефанович
Рождение ребёнка
28.03.1857
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Маслеников Петр Стефанович
Рождение ребёнка
16.05.1859
Сын: Маслеников Михаил Петрович
Отец ребёнка: Маслеников Петр Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1861
Причина смерти: родами