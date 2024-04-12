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Масленикова Анна Сергеевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.12.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Маслеников Иван Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1857

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Маслеников Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1859

Сын: Маслеников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Петр Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.12.1861
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: родами
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