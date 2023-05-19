Маслеников Петр Стефанович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Маслеников Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Масленикова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
28.03.1857
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Масленикова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
16.05.1859
Сын: Маслеников Михаил Петрович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно