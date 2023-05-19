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Маслеников Петр Стефанович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Маслеников Степан Иванович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Маслеников Иван Петрович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Сергеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1857

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Масленикова Анна Сергеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1859

Сын: Маслеников Михаил Петрович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Сергеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленикова Анна Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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