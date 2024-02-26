Рахальская (Красовская) Рафаэль Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красовский Аким
Мать: Красовская Габриель
Рождение ребёнка
?.08.1900
Дочь: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна
Отец ребёнка: Рахальский Борис Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремич Ольга (Елена?) Борисовна
Отец ребёнка: Рахальский Борис Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно