Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабира

Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимьян

Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Фазыльян

Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Насырьян

Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Абдрафик

Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич

Рождение ребёнка
07.03.1935

Дочь: Зулькарнеева Сания

Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич

Рождение ребёнка
14.03.1937

Сын: Касимов Рахимьян Хамматша улы

Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич

Ахуново, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1967

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