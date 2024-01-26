Рабига
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабира
Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимьян
Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Фазыльян
Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Насырьян
Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Абдрафик
Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич
Рождение ребёнка
07.03.1935
Дочь: Зулькарнеева Сания
Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич
Рождение ребёнка
14.03.1937
Сын: Касимов Рахимьян Хамматша улы
Отец ребёнка: Касимов Хаматша Яншаевич
Ахуново, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1967