Насырьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

23.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Касимов Хаматша Яншаевич

Мать: Рабига

Смерть
23.09.1943
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