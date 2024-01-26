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Насырьян
Насырьян
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
23.09.1943
Пол
Мужской
Отец
Касимов Хаматша Яншаевич
1883 г.р.
Мать
Рабига
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Касимов Хаматша Яншаевич
Мать:
Рабига
Смерть
23.09.1943
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