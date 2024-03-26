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Асанов Радион Константинова

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Асанов Константин Сидоров

Мать: Асанова Екатерина Андреева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Поручитель
05.02.1886 ст.
Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Место жительства
05.02.1886 ст.
Дубовое, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Смерть
Неизвестно

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