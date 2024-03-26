Асанова Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1842
Сын: Асанов Радион Константинова
Отец ребёнка: Асанов Константин Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Асанова Лукерия Константинова
Отец ребёнка: Асанов Константин Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Асанова Фекла Константинова
Отец ребёнка: Асанов Константин Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Асанова Дарья Константинова
Отец ребёнка: Асанов Константин Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1851
Сын: Асанов Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Асанов Константин Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Асанова Агафья Константинова
Отец ребёнка: Асанов Константин Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Рождение ребёнка
1857
Сын: Асанов Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Асанов Константин Сидоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 16
Смерть
Неизвестно