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Макаров Дмитрий Прокопьевич

Место рождения

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

30.11.1960

Дата смерти

26.07.2023

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1960

Отец: Макаров Прокопий Захарович

Мать: Макарова Ада Ивановна

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коренева- Светлана Викторовна

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2023
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
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