Макаров Дмитрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1960
Дата смерти26.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1960
Отец: Макаров Прокопий Захарович
Мать: Макарова Ада Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коренева- Светлана Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2023
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край