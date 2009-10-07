Макарова (Подглазова) Ада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Подглазова) Ада Ивановна

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Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

07.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: Подглазов Иван Степанович

Мать: Подглазова (Лапердина) Анна Андреевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.02.1952

Сын: Макаров Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
22.11.1953

Муж: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.08.1957

Сын: Макаров Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.03.1959

Сын: Макаров Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.10.1960

Сын: Макаров Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.11.1960

Сын: Макаров Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.07.1963

Дочь: Залевская (Макарова) Нина Прокопьевна

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.12.1968

Дочь: Перминова (Макарова) Альбина Прокопьевна

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.11.1970

Дочь: Чернова (Макарова) Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Рождение ребёнка
28.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
07.10.2009
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

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