Макарова (Подглазова) Ада Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти07.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Рождение ребёнка
07.02.1952
Сын: Макаров Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Бракосочетание
22.11.1953
Рождение ребёнка
10.08.1957
Сын: Макаров Владимир Прокопьевич
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
03.03.1959
Сын: Макаров Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
30.10.1960
Сын: Макаров Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
30.11.1960
Сын: Макаров Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
13.07.1963
Дочь: Залевская (Макарова) Нина Прокопьевна
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
07.12.1968
Дочь: Перминова (Макарова) Альбина Прокопьевна
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
05.11.1970
Дочь: Чернова (Макарова) Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Рождение ребёнка
28.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Прокопий Захарович
Смерть
07.10.2009
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край