Филиппов Григорий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти02.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Мать: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2009
Владивосток, Владивостокский, Приморский край