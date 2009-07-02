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Филиппов Григорий Спиридонович

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

1946

Дата смерти

02.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Татьяна Александровна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.2009
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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