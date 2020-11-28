Липкань (Марченко) Татьяна Тихоновна
Место рожденияСССР, Россия, Приморский край, Калининский район, с. Ольшевка
Дата рождения19.01.1932
Дата смерти28.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932
Отец: Марченко Тихон Федорович
Мать: Марченко Мария Федоровна
СССР, Россия, Приморский край, Калининский район, с. Ольшевка
Рождение ребёнка
14.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липкань Василий Игнатьевич
пгт. Кавалерово
Смерть
28.11.2020
Россия, Амурская область, г. Благовещенск