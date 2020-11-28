Липкань (Марченко) Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкань (Марченко) Татьяна Тихоновна

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Место рождения

СССР, Россия, Приморский край, Калининский район, с. Ольшевка

Дата рождения

19.01.1932

Дата смерти

28.11.2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932

Отец: Марченко Тихон Федорович

Мать: Марченко Мария Федоровна

СССР, Россия, Приморский край, Калининский район, с. Ольшевка
Рождение ребёнка
14.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липкань Василий Игнатьевич

пгт. Кавалерово
Смерть
28.11.2020
Россия, Амурская область, г. Благовещенск
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