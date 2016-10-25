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Липкань Василий Игнатьевич

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Место рождения

СССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын

Дата рождения

01.03.1928

Дата смерти

25.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1928

Отец: Липкань Игнат Романович

Мать: Липкань Елизавета Трофимовна

СССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын
Рождение ребёнка
14.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липкань Татьяна Тихоновна

пгт. Кавалерово
Смерть
25.10.2016
Россия, Амурская область, г. Благовещенск
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