Липкань Василий Игнатьевич
Место рожденияСССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын
Дата рождения01.03.1928
Дата смерти25.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1928
СССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын
Рождение ребёнка
14.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липкань Татьяна Тихоновна
пгт. Кавалерово
Смерть
25.10.2016
Россия, Амурская область, г. Благовещенск