(Баранова) Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Баранов Василий Иванович
Мать: Пелагея Васильевна
1860 О родившихся Гремячка 5 78 2 Федосия Василий Иванов нет Пелагея Васильева есть брак Барановы
Бракосочетание
1878
Муж: Алексей Ильич
1878 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 44 Алексей Ильин 22 Илья Михайлов 1856 Кульга Федосия Васильева 18 Василий Иванов 1860 Гремячка
Смерть
Неизвестно