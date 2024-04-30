(Баранова) Феодосия Васильевна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Баранова) Феодосия Васильевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1836 г.р.

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Баранов Василий Иванович

Мать: Пелагея Васильевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1860 О родившихся Гремячка 5 78 2 Федосия Василий Иванов нет Пелагея Васильева есть брак Барановы
Бракосочетание
1878

Муж: Алексей Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1878 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 44 Алексей Ильин 22 Илья Михайлов 1856 Кульга Федосия Васильева 18 Василий Иванов 1860 Гремячка
Смерть
Неизвестно

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