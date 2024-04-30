Пелагея Васильевна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Васильевна

Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Баранов Василий Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1852 О бракосочетавшихся Гремячка 5 70 33 Василий Иванов нет 18 Иван Михайлов 1834 Гремячка Пелагея Васильева 16 Василий Федоров 1836 Гремячка
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Баранова) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Баранова) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1860 О родившихся Гремячка 5 78 2 Федосия Василий Иванов нет Пелагея Васильева есть брак Барановы
Смерть
1862
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1862 О умерших Гремячка 5 84 12 Того же села Гремячки крестьянина Василия Иванова жена Палагия Васильева, 28 от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.