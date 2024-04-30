Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
1852 О бракосочетавшихся Гремячка 5 70 33 Василий Иванов нет 18 Иван Михайлов 1834 Гремячка Пелагея Васильева 16 Василий Федоров 1836 Гремячка
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Баранова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Баранова) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович
1860 О родившихся Гремячка 5 78 2 Федосия Василий Иванов нет Пелагея Васильева есть брак Барановы
Смерть
1862
1862 О умерших Гремячка 5 84 12 Того же села Гремячки крестьянина Василия Иванова жена Палагия Васильева, 28 от горячки