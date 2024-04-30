Алексей Ильич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Ильич

Место рождения

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1878

Жена: (Баранова) Феодосия Васильевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1878 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 44 Алексей Ильин 22 Илья Михайлов 1856 Кульга Федосия Васильева 18 Василий Иванов 1860 Гремячка
Смерть
Неизвестно

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