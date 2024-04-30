Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1878 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 44 Алексей Ильин 22 Илья Михайлов 1856 Кульга Федосия Васильева 18 Василий Иванов 1860 Гремячка
Смерть
Неизвестно