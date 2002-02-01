Бунковская (Фурман) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1926
Дата смерти?.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1926
Отец: Фурман Александр Михайлович
Мать: Фурман Ида Оттовна
Рождение ребёнка
06.10.1951
Сын: Бунковский Виктор Игнатович
Отец ребёнка: Бунковский Игнат
Рождение ребёнка
20.01.1954
Сын: Бунковский Александр Игнатович
Отец ребёнка: Бунковский Игнат
Рождение ребёнка
15.11.1955
Дочь: Красевич Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Бунковский Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунковский Игнат
Смерть
?.02.2002
Умерла и похоронена: село Тесь Минусинский район Красноярский край РФ