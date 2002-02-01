Бунковская (Фурман) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунковская (Фурман) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1926

Дата смерти

?.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1926

Отец: Фурман Александр Михайлович

Мать: Фурман Ида Оттовна

Рождение ребёнка
06.10.1951

Сын: Бунковский Виктор Игнатович

Отец ребёнка: Бунковский Игнат

Рождение ребёнка
20.01.1954

Сын: Бунковский Александр Игнатович

Отец ребёнка: Бунковский Игнат

Рождение ребёнка
15.11.1955

Дочь: Красевич Ольга Игнатьевна

Отец ребёнка: Бунковский Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунковский Игнат

Смерть
?.02.2002
Умерла и похоронена: село Тесь Минусинский район Красноярский край РФ
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