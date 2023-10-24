Красевич (Бунковская) Ольга Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красевич (Бунковская) Ольга Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1955

Отец: Бунковский Игнат

Мать: Бунковская Валентина Александровна

Рождение ребёнка
27.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красевич Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1985

Дочь: Бодягина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Красевич Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красевич Александр Иванович

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