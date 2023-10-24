Красевич (Бунковская) Ольга Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1955
Отец: Бунковский Игнат
Рождение ребёнка
27.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красевич Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1985
Дочь: Бодягина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Красевич Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно