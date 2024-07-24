Котов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.10.1876 ст.
Дата смертиС 1912 по 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 195
По дате рождения первого найденного ребенка
Рождение
01.10.1876 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна
Рождение ребёнка
26.11.1907 ст.
Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.
Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна
Смерть
С 1912 по 1917
В 1912 рождение последнего из найденных детей. В 1917 в исповедной его жена вдова
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.
Дочь: (Котова) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна