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Котов Андрей Михайлович

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.10.1876 ст.

Дата смерти

С 1912 по 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 195

Жена: Котова Феврония Александровна

По дате рождения первого найденного ребенка
Рождение
01.10.1876 ст.

Отец: Котов Михаил Андреевич

Мать: Котова (Былова) Параскева Викторовна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.

Сын: Котов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1907 ст.

Сын: Котов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.

Сын: Котов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
С 1912 по 1917
В 1912 рождение последнего из найденных детей. В 1917 в исповедной его жена вдова
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.

Дочь: (Котова) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Котова Феврония Александровна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

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