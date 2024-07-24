Котова Феврония Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Феврония Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1875 по 1876

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 195

Муж: Котов Андрей Михайлович

По дате рождения первого найденного ребенка
Рождение
С 1875 по 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.

Сын: Котов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1907 ст.

Сын: Котов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.

Сын: Котов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.

Дочь: (Котова) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1918
Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Вдова, жива с детьми на 1918 год (исповедная)

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