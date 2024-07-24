Котова Феврония Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1875 по 1876
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 195
По дате рождения первого найденного ребенка
Рождение
С 1875 по 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1907 ст.
Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.
Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.
Дочь: (Котова) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Котов Андрей Михайлович
Смерть
После 1918
Вдова, жива с детьми на 1918 год (исповедная)