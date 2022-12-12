Рябова (Полушина) Калерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Полушина) Калерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1932

Дата смерти

05.03.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1953

Сын: Рябов Александр

Отец ребёнка: Рябов Геннадий

Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Геннадий

Рождение ребёнка
15.12.1957

Дочь: Олонина Татьяна

Отец ребёнка: Рябов Геннадий

Рождение ребёнка
17.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Геннадий

Смерть
05.03.1970
Похороны
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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