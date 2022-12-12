Рябова (Полушина) Калерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1932
Дата смерти05.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1953
Сын: Рябов Александр
Отец ребёнка: Рябов Геннадий
Рождение ребёнка
02.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Геннадий
Рождение ребёнка
15.12.1957
Дочь: Олонина Татьяна
Отец ребёнка: Рябов Геннадий
Рождение ребёнка
17.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Геннадий
Смерть
05.03.1970
Похороны
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область