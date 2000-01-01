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Рябов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1953

Отец: Рябов Геннадий

Мать: Рябова Калерия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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