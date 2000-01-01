Рябов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1953
Отец: Рябов Геннадий
Мать: Рябова Калерия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно