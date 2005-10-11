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Куляба Эмилия Ярославовна

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

11.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2005

Отец: Куляба Ярослав Николаевич

Мать: Чернявская Оксана Андреевна

Место жительства
С 2005
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