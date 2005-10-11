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Куляба Эмилия Ярославовна
Куляба Эмилия Ярославовна
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Место рождения
Макеевка
Дата рождения
11.10.2005
Пол
Женский
Отец
Куляба Ярослав Николаевич
1970 г.р.
Мать
Чернявская Оксана Андреевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2005
Отец:
Куляба Ярослав Николаевич
Мать:
Чернявская Оксана Андреевна
Макеевка
Место жительства
С 2005
Макеевка
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