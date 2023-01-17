Куляба Ярослав Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1992 и 2002
Рождение ребёнка
16.07.2002
Мать ребёнка: Чернявская Оксана Андреевна
Рождение ребёнка
11.10.2005
Дочь: Куляба Эмилия Ярославовна
Мать ребёнка: Чернявская Оксана Андреевна
Место жительства
Неизвестно