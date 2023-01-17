Куляба Ярослав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуляба Ярослав Николаевич

Куляба Ярослав Николаевич

avatar

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

05.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1992 и 2002

Жена: Чернявская Оксана Андреевна

Рождение ребёнка
16.07.2002

Сын: Куляба Макар Ярославович

Мать ребёнка: Чернявская Оксана Андреевна

Рождение ребёнка
11.10.2005

Дочь: Куляба Эмилия Ярославовна

Мать ребёнка: Чернявская Оксана Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close